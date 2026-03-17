ОККО та "Укрнафта" отримали ліцензії на продаж ліків

В Україні перші автозаправні комплекси отримали дозволи на продаж ліків.

Про це йдеться у тексті ЕП.

У Держлікслужбі ЕП повідомили, що до 11 березня за такими ліцензіями звернулися мережі АЗС "Укрнафта" та ОККО.

Пʼять заправок цих мереж вже їх отримали.

У МОЗ кажуть, що вихід АЗС на фармринок може знизити ціни на ліки, але уточнюють, що пріоритет – їх доступність, а не зниження цін.

"Проте мало хто вірить, що заправки стануть повноцінними гравцями ринку. Невідомо, наскільки їм буде цікаво продавати безрецептурні ліки, адже націнка на них обмежена 35%", - йдеться в матеріалі.

Читайте також

Нагадаємо:

Одна з міжнародних бізнес-асоціацій звернулася до Кабміну з проханням дозволити продаж ліків у продуктових супермаркетах, а не тільки на автозаправках.