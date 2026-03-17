Відключення світла 18 березня застосовуватимуть тільки щодо бізнесу

У середу 18 березня в усіх регіонів України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Про графіки для населення в "Укренерго" не повідомляли.

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали не вмикати декілька електроприладів разом.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.