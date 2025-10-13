Новини 13 жовтня: екстренні відключення, переможці премії Нобеля, опалювальний сезон 2025

Про що говорили сьогодні?

Про енергетику. Вранці 13 жовтня були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Армія РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Чернігівській областях.

Про зарядні станції для авто. Міненерго створило інтерактивну карту сприятливих місць розташування зарядних станцій для електромобілів.

Про переможців премії Нобеля. Лауреатами премії Шведського банку в галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2025 року стали Джоел Мокір, Філіпп Агьон та Пітер Говіт за пояснення інноваційного економічного зростання.

Про опалювальний сезон. В Україні формальний термін опалювального сезону триватиме з 1 листопада по 31 березня, раніше він був з 15 жовтня по 15 квітня.

Міненерго заявило, що опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.

