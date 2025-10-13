В Україні почалися екстрені відключення: проблеми в кількох областях

Вранці 13 жовтня у Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що у разі змін додатково про це повідомлять.

Оновлено о 09:53. На Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині ввели графіки аварійного відключення світла, повідомили в обленерго.

Оновлено о 10:07. За повідомленням Міненерго, вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

