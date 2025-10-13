В Україні створили карту зарядних станцій для електромобілів: які особливості

Міненерго створило інтерактивну карту сприятливих місць розташування зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що Міненерго створило інтерактивну карту, враховуючи необхідність розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів у зв’язку зі збільшенням їх кількості на дорогах України.

"Цей інструмент допоможе оптимізувати розвиток мережі електрозарядної інфраструктури, зокрема на міжнародних автомобільних дорогах, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 км і більше", - йдеться в повідомленні.

Переглянути карту та детальніше ознайомитися з нею можна за посиланням.

Нагадаємо:

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.