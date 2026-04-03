В Україні знов стрімко збільшується попит на електромобілі – за місяць ринок зріс вдвічі

В березні в Україні сумарно у трьох сегментах (новому, вживаному імпортованому та вживаному внутрішньому) було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів, що в понад двічі більше, ніж в лютому.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"Головний сенсаційний показник — вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які підскочили на неймовірні 124,6% порівняно з лютим. Такий аномальний попит став прямим наслідком паливного шоку: коли середня вартість літра дизельного пального сягнула 86 грн, а бензин А-95 впевнено тримається на позначці 72 грн", – пояснюють аналітики.

Окрім внутрішніх перепродажів, суттєво додав імпорт вживаної техніки (+84,9% порівняно з лютим) та сегмент нових авто (+55,5%).

Згідно з аналітикою, на вторинному ринку всередині країни перше місце тримає Nissan Leaf (661 од.), далі – Tesla Model 3 (428) та Model Y (311).

Йдеться, що у сегменті імпортованих вживаних електромобілів структура вподобань майже ідентична внутрішньому ринку, але з більшим акцентом на свіжі роки випуску та кращий технічний стан. Першу трійку займають також Nissan Leaf (204 од.), Tesla Model 3 (197) та Model Y (197).

Як підкреслюють аналітики, сегмент нових електромобілів у березні став територією беззаперечного лідерства китайських брендів. Першу сходинку займає BYD Leopard 3 (33), слідом за ним – BYD Sia Lion 06 (27) та Zeekr 001 (26).

Зростання цін на бензин, спричинене війною в Ірані, призвело до різкого зростання продажів вживаних електромобілів по всій Європі, що є ознакою того, що проблеми на заправках відштовхують споживачів від автівок з двигунами внутрішнього згоряння.