Росіяни атакували енергетику у двох областях країни

Росіяни атакували енергетику у двох областях

Армія РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині працюють погодинні відключення світла.

Як результат попередніх обстрілів – у семи областях введені аварійні відключення світла.

Нагадаємо:

За повідомленням Міненерго, вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.