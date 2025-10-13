Стали відомі переможці нобелівської премії з економіки

Лауреатами премії Шведського банку в галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2025 року стали Джоел Мокір, Філіпп Агьон та Пітер Говіт за пояснення інноваційного економічного зростання.

Про це йдеться у пресрелізі нобелівського комітету.

Одна половина премії була присуджена Джоелу Мокіру "за визначення передумов сталого зростання завдяки технологічному прогресу".

Інша половина — спільно Філіпу Агьону та Пітеру Говіту "за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню".

"Протягом останніх двох століть, вперше в історії, світ став свідком сталого економічного зростання. Це дозволило величезній кількості людей вийти з бідності та заклало основу нашого процвітання.

Цьогорічні лауреати премії з економічних наук, Джоел Мокір, Філіп Агьон та Пітер Говіт, пояснюють, як інновації надають імпульс для подальшого прогресу", – йдеться у повідомленні.

Джоел Мокір використовував історичні джерела як один із засобів для виявлення причин, через які сталий ріст став новою нормою.

Він продемонстрував, що для того, щоб інновації успішно слідували одна за одною в самогенераційному процесі, нам потрібно не тільки знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так.

Останнього часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало розвиток нових відкриттів і винаходів. Він також підкреслив важливість відкритості суспільства до нових ідей і дозволу на зміни.

Філіп Агьон і Пітер Говіт також досліджували механізми, що лежать в основі сталого зростання.

У статті 1992 року вони побудували математичну модель так званого творчого руйнування: коли на ринок виходить новий, кращий продукт, компанії, що продають старі продукти, зазнають збитків.

Інновація представляє щось нове і тому є творчою. Однак вона також є руйнівною, оскільки компанія, чия технологія стає застарілою, витісняється з ринку.