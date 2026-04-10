Стрімкий перехід від дизеля до електрокарів: які авто обирають українці залежно від типу пального

У всіх трьох сегментах авторинку – нових авто, імпорті та внутрішніх перепродажах – спостерігається зменшення попиту на дизельні авто та стрімка електрифікація.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що на вторинному ринку всередині країни дизельні авто продемонстрували найбільш відчутне падіння – мінус 2,6 відсоткових пункти (до частки 27,6%).

Як пояснюють експерти, це прямий наслідок того, що експлуатація вживаного дизельного авто за ціною пального 86 грн/л стає економічно невиправданою для середнього класу.

Натомість сегмент електромобілів показав аномальне зростання на 3,1 в.п., сягнувши частки 6,5%. Бензинові авто без змін займають найбільшу частину 42,7% сегмента.

Як зазначають аналітики, у сегменті "свіжопригнаних" авто ситуація аналогічна. Дизель втратив 1,1 в.п. (22,5%), а бензинові авто просіли на 2 в.п. (57,2%). Водночас частка електромобілів в імпорті підскочила до 8,9% (+3,2 в.п.).

Експерти підкреслюють, що ринок нових автомобілів демонструє найбільш радикальну відмову від традиційного "важкого" пального. Частка дизельних авто тут обвалилася на 3,5 в.п. (до 22,1%). Це найвищий показник падіння серед усіх сегментів.

Йдеться, що головним бенефіціаром змін стали гібриди, частка яких зросла до 32% (+1,3 в.п.). Бензинові авто також дещо додали у частці (+1,6 в.п. до 41,9%), але виключно за рахунок відтоку покупців від дизельних версій популярних кросоверів.

У березні на внутрішньому ринку вживаних автомобілів було укладено 69 862 угод купівлі-продажу, що на 17,2% більше порівняно з лютим, але відносно березня минулого року ринок скоротився на 8,2%.

Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 7% менше, ніж торік.