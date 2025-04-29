Іспанія і Португалія розкрили деталі відновлення світла після блекауту

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Іспанський оператор енергомережі Red Eléctrica повідомив, що станом на 6-ту годину ранку вівторка за місцевим часом було відновлено понад 99% енергопостачання після того, як мільйони людей провели ніч у темряві.

Португальський оператор електророзподільчих мереж E-Redes повідомив, що відновив електропостачання для 6,2 млн із 6,5 млн своїх клієнтів, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Майже через 24 години після початку аварії влада Іспанії все ще не повідомила офіційну причину відключення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у телевізійному зверненні в понеділок увечері, що "аналізуються всі можливі причини".

Національний оператор залізниць Іспанії Renfe повідомив у вівторок, що частина рейсів, зокрема між Мадридом і Барселоною, вже працює у звичному режимі.

Деякі приміські маршрути навколо Мадрида також почали відновлювати роботу, однак метро в іспанській столиці залишалося зупиненим. Найбільший оператор аеропортів Іспанії Aena попередив про подальші перебої з авіарейсами.

Іспанія є однією з країн-лідерів у переході до відновлюваної енергії та відмові від викопного палива, але криза, що сталася в понеділок, ймовірно, посилить занепокоєння щодо здатності енергомереж витримувати навантаження та зростаючої нестабільності енергопостачання з відновлюваних джерел, пише газета Financial Times.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України в подоланні енергетичної кризи.

Масштабний блекаут у Європі стався через "екстремальне коливання температури" у внутрішніх районах Іспанії.

На тлі масових відключень світла ввечері 28 квітня в Іспанії ввели надзвичайний стан.