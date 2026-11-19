Внаслідок чергової російської атаки руйнування зафіксовані в дванадцяти областях України, ворог вночі атакував енергетику, цивільні підприємства, житлові будинки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції. Одразу в чотирьох областях ворог бив по агропідприємствах. Росія свідомо б'є по економіці — по тому, що дає людям роботу, доходи бюджету", – написав він у Телеграм.

Під ударами також опинилися житлові будинки в Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Донеччині.

"Восьмеро людей поранені. На Чернігівщині загинула людина. Моє співчуття рідним", – повідомив Корецький.

Нагадаємо:

У Харківській, Сумській та Полтавській областях 19 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак.

Внаслідок російської атаки в ніч на 19 листопада під ударом опинились енергетична інфраструктура, підприємства, транспортні засоби та оселі людей на Київщині.