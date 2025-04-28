В Іспанії оголосили надзвичайний стан на тлі блекауту

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії по всій країні.

Про це пише Reuters.

У міністерстві додали, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього вимагатимуть.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура вже попросили, щоб центральний уряд узяв на себе громадський порядок та інші функції.

Усі АЕС знеструмлені та зупинені у штатному режимі. Це відбулось через втрату зовнішнього електропостачання на тлі блекауту.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії новітньої Європи.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.