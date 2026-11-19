Швейцарська платформа REPIC надаватиме гранти на проєкти відновлюваної енергетики, енерго- та ресурсоефективності в Україні.

Про це повідомляє преслужба Мінекономіки.

"Інноваційні проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та ресурсоефективності в Україні можуть отримати грант до 750 000 швейцарських франків", – йдеться в релізі.

Програма передбачає грантове фінансування до 70% загальної вартості проєкту. Для пілотних проєктів сума гранту може сягати 300 тис швейцарських франків, а для проєктів масштабування (Rollout) 750 тис швейцарських франків.

Проєкти будуть оцінювати за такими критеріями:

відповідність конкретним місцевим потребам;

інноваційність;

передача швейцарських технологій або експертних знань;

економічна життєздатність;

потенціал для тиражування й масштабування.

У Мінекономіки наголосили, що заявником обов'язково має бути швейцарська організація. Залучення українського партнера (наприклад, для реалізації проєкту на місцевому рівні) не є обов'язковою формальною вимогою, проте має важливе значення для підтвердження відповідності проєкту реальним місцевим потребам.

Відбір заявок проходить у два етапи. Спершу потрібно надіслати на [email protected] ескіз проєкту, і керівна група вирішує, чи розглядати його далі. Якщо рішення позитивне, подається детальна заявка.

Нагадаємо:

Мінагрополітики до кінця року призупиняє прийом заяв на "тепличні гранти" для садівників, виноградарів та інших, заяви обіцяють приймати вже у першому кварталі 2027 року.