Україна залучила €300 млн на відновлення саркофага ЧАЕС

На Конференції донорів в Парижі партнери України оголосили про надання 303 млн євро на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Участь у конференції взяли 34 країни та міжнародні організації. Українську делегацію очолив заступник Міністра енергетики України Анатолій Куцевол.

Загалом 14 країн та міжнародних організацій зобов'язалися внести 303 мільйони євро до Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської АЕС (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відновлювальних робіт на конфайнменті.

Про значний внесок оголосили ЄС, Німеччина, Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Польща, Швейцарія, Литва та Австрія. Крім того, Канада, Греція, Італія, Молдова та Нідерланди заявили, що оголосять про свої зобов'язання в найближчі місяці.

У лютому 2025 року конфайнмент ЧАЕС пошкодив удар російського дрона. Для відновлення об'єкта потрібно близько 500 млн євро.

"Тимчасовий ремонт уже триває. Плануємо завершити всі інженерні роботи та повністю відновити функціональність конфайнменту до 2030 року", – каже міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

5 листопада в ЄБРР заявили, що банку не вистачає 500 мільйонів євро на проведення аварійного ремонту захисного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції.

Вранці 10 листопада Франція оголосила про виділення 40 млн євро на відновлення конфайнменту ЧАЕС.