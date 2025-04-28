Стала відома причина масштабного блекауту в Європі

Масштабний блекаут у Європі стався через "екстремальне коливання температури" у внутрішніх районах Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба португальської енергомережі (REN), пише BBC.

Компанія повідомляє, що "через екстремальні коливання температур у внутрішніх районах Іспанії виникли аномальні коливання на лініях надвисокої напруги (400 кВ).

"Ці коливання спричинили збої в синхронізації між електросистемами, що призвело до серії порушень у роботі об'єднаної європейської енергомережі", - йдеться в повідомленні.

Як ми вже зазначали раніше, Іспанія поки що не відреагувала на ці заяви.

Представники REN додали, що "через складність цього явища повне відновлення нормальної роботи мережі може зайняти до тижня".

Водночас, у Європейській раді відкинули теорії про те, що блекаут стався через кібератаку.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії новітньої Європи.