Збій в енергосистемах Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії Європи – FT

Закрита станція метро в Мадриді через відключення електроенергії

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії новітньої Європи.

Про це пише Financial Times.

За даними іспанського оператора електроенергетики, під час масового збою було відключено понад 10 ГВт споживання.

Оператор заявив, що почав роботу над відновленням постачання у співпраці з підприємствами енергосектору. У повідомленні на X він сказав, що шукає причину інциденту.

Згодом він заявив, що почав відновлювати напругу на півночі та півдні півострова.

Зазначається, що відключення торкнулося мільйонів людей по всій Іспанії, зокрема, в таких містах, як Мадрид та Барселона. Тоді як португальські ЗМІ повідомили, що оператор мережі країни заявив, що відключення вплинуло на електропостачання на всьому Піренейському півострові.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.