В Іспанії та Португалії раптово зникла електроенергія

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Про це пише The Sun.

Повідомляється, що цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Оператор національної мережі Іспанії Red Eléctrica оголосив, що терміново працює над відновленням електропостачання.

"Причини з’ясовуються і всі ресурси спрямовуються на їхнє усунення", – заявив оператор.

Як пише видання, в соцмережах висловлюють побоювання щодо "російської кібератаки" після минулих подібних змов проти Європи.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що не виключає кібератаки як можливу причину. Іспанський офіс координації кібербезпеки каже, що "зарано" визначати корінь проблеми.

АР пише з посиланням на португальську газету Expresso, що португальський дистриб’ютор E-Redes заявив, що збій стався через "проблему з європейською системою електроенергії". Компанія заявила, що була змушена відключити електроенергію в певних областях, щоб стабілізувати мережу.

Також E-Redes повідомив, що деякі частини Франції теж постраждали.



