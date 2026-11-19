Внаслідок російської атаки в ніч на 19 листопада під ударом опинились енергетична інфраструктура, підприємства, транспортні засоби та оселі людей на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнали 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.

У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.

Нагадаємо:

У Харківській, Сумській та Полтавській областях 19 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак.

На 19 листопада Укренерго оголосило цілодобове застосування погодинних графіків у частині областей обсягом від 0,5 до 3 черг. Для промисловості передбачили обмеження потужності протягом усієї доби.