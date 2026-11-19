На Київщині росіяни поцілили в енергооб'єкт та інфраструктуру
Внаслідок російської атаки в ніч на 19 листопада під ударом опинились енергетична інфраструктура, підприємства, транспортні засоби та оселі людей на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.
У Вишгородському районі пошкоджень зазнали 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.
У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.
Нагадаємо:
У Харківській, Сумській та Полтавській областях 19 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак.
На 19 листопада Укренерго оголосило цілодобове застосування погодинних графіків у частині областей обсягом від 0,5 до 3 черг. Для промисловості передбачили обмеження потужності протягом усієї доби.