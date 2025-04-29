Испания и Португалия раскрыли детали восстановления света после блэкаута

В Испании и Португалии по состоянию на утро 29 апреля восстановили электроснабжение почти для всех потребителей, после масштабных отключений света.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Испанский оператор энергосети Red Eléctrica сообщил, что по состоянию на 6 часов утра вторника по местному времени было восстановлено более 99% энергоснабжения после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.

Португальский оператор электрораспределительных сетей E-Redes сообщил, что восстановил электроснабжение для 6,2 млн из 6,5 млн своих клиентов, согласно сообщениям местных СМИ.

Спустя почти 24 часа после начала аварии власти Испании все еще не сообщили официальную причину отключения. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телевизионном обращении в понедельник вечером, что "анализируются все возможные причины".

Национальный оператор железных дорог Испании Renfe сообщил во вторник, что часть рейсов, в частности между Мадридом и Барселоной, уже работает в обычном режиме.

Некоторые пригородные маршруты вокруг Мадрида также начали возобновлять работу, однако метро в испанской столице оставалось остановленным. Крупнейший оператор аэропортов Испании Aena предупредил о дальнейших перебоях с авиарейсами.

Испания является одной из стран-лидеров в переходе к возобновляемой энергии и отказе от ископаемого топлива, но кризис, произошедший в понедельник, вероятно, усилит беспокойство относительно способности энергосетей выдерживать нагрузки и растущей нестабильности энергоснабжения из возобновляемых источников, пишет газета Financial Times.

Напомним:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Масштабный блэкаут в Европе произошел из-за "экстремального колебания температуры" во внутренних районах Испании.

На фоне массовых отключений света вечером 28 апреля в Испании ввели чрезвычайное положение.