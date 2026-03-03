Українська правда
Китай таємно тисне на Іран, щоб той не блокував Ормузьку протоку – Bloomberg

Артур Крижний — 3 березня, 11:50
Фото: Getty Images

Китай таємно тисне на іранських посадовців, закликаючи їх уникати дій, які можуть зірвати експорт катарського газу або інші енергетичні перевезення через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на анонімних керівників газової галузі.

За словами керівників державних компаній, яких поінформували урядовці, представники уряду тиснуть на високопосадовців Ірану, щоб Тегеран не атакував нафтові й газові танкери, які проходять Ормузькою протокою, а натомість дозволив постачанням продовжуватися.

Згодом, Китай закликав усі сторони війни навколо Ірану забезпечити безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Це, як зазначається, найпряміший на цей момент заклик з боку головного економічного партнера ісламської республіки до збереження торгівлі цим водним шляхом.

Рух танкерів через цей енергетичний "вузол" фактично зупинився після того, як США та Ізраїль на вихідних розпочали бомбардувальну кампанію, на що Іран відповів ударами по регіону.

Як найбільший у світі імпортер нафти й газу, Китай є серед найбільш уразливих країн: хоча він має значні резерви, у грудні майже половина його імпорту сирої нафти проходила через протоку.

"Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникати ескалації напруженості та гарантувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці", — заявила у вівторок під час регулярного брифінгу в Пекіні речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Китай залишається ключовою опорою для Ірану як покупець переважної більшості іранської нафти. Водночас друга за величиною економіка світу залежить від ширшого регіону Перської затоки як у нафті, так і в газі, а вантажі обох видів енергоносіїв потребують проходу через цей вузький водний шлях.

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

