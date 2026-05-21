ЄС хоче послабити санкції проти Китаю – ЗМІ

Європейський Союз запропонує тимчасово скасувати санкції проти китайського постачальника напівпровідників, щоб захистити автомобільну промисловість континенту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела у Європейській Комісії.

Неназвану китайську напівпровідникову компанію було включено до ухваленого наприкінці квітня 20-го пакету санкцій ЄС. До нього входять китайські компанії, що постачали Росії товари подвійного використання або системи зброї.

Європейські автовиробники лобіювали відкладення заборони, заявляючи, що у них не було часу диверсифікувати свої ланцюги поставок, а ці санкції призведуть до виснаження запасів протягом кількох тижнів.

Також тимчасовий виняток із санкцій потребуватиме схвалення всіма державами-членами Євросоюзу.

У 2023 році повідомляли, що китайська напівпровідникова компанія Nexperia постачала до Росії чипи, що використовувались у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції.

13 жовтня 2025 року уряд Нідерландів взяв під контроль нідерландську частину Nexperia, щоб забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки в Європі.

На тлі цього Китай заборонив експорт своїх критично важливих мікросхем до Євросоюзу. Таке рішення перешкодило виробництву в кількох автомобільних компаніях.

Пізніше експорт було відновлено після того, як Нідерланди скасували втручання у компанію.