Путін і Сі обговорять мегапроєкт газопроводу, який має замінити Європу

Володимир Путін прибув до Пекіна на переговори, які, як він сподівається, приведуть до суттєвого збільшення російського енергетичного експорту до Китаю й ще більше посилять відносини, які Кремль уже називає такими, що перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Поїздка Путіна до Китаю, підкреслює його тісні зв'язки із Сі лише через кілька днів після того, як Дональд Трамп здійснив перший за дев'ять років візит президента США до Китаю.

Довго відкладений газопровід "Сила Сибіру-2" потужністю 50 млрд кубометрів на рік, який має пройти на схід до Китаю від російських газових родовищ, що колись обслуговували Європу, стане предметом "серйозних" і "дуже детальних" обговорень між Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявили в Кремлі.

Аналітики кажуть, що економічні проблеми Росії, які посилюються через чотири роки після її повномасштабного вторгнення в Україну, підвищують імовірність того, що Путін і Сі домовляться про просування газопроводу. Його розглядають як єдиний реальний шанс Москви частково компенсувати втрачений експорт до Європи.

У вересні минулого року Росія і Китай підписали "меморандум про будівництво" газопроводу, після чого інженери "Газпрому" почали працювати над технічними проєктами. Але дві країни досі не можуть домовитися про ціну, яку Пекін платитиме за газ, і обсяг, який він зобов'яжеться купувати.

Переорієнтація російського експорту зрідженого природного газу до Азії після втрати європейського ринку скоротить доходи Росії через щонайменше подвоєння логістичних витрат.