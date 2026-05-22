Контроль Пекіна над рідкісноземами впливатиме на відносини між США та Китаєм – ЗМІ

Під час зустрічі у Китаї китайський лідер Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трампом були стриманими щодо питання рідкісноземельних елементів, і це різко контрастує з минулим роком, коли досягнення угоди про відновлення поставок рідкоземельних магнітів стало єдиною метою Трампа.

Про це пише Bloomberg.

"Питання про критично важливі мінерали нависало над самітом, який китайський лідер Сі Цзіньпін провів разом із президентом Дональдом Трампом, хоча обидві сторони досить лаконічно висловилися щодо цього ключового питання", – говориться у публікації.

Це пов'язано з тим, що домінування Китаю в цій галузі дає Сі явну перевагу над Трампом, яка, швидше за все, збережеться на довгі роки. Ці мінерали та пов'язані з ними продукти є життєво важливими для виробництва винищувачів F-35, підводних човнів класу "Вірджинія", електромобілів та інших передових технологій.

За оцінками Bloomberg Economics, близько 4% ВВП США — або приблизно 1,2 трлн доларів — припадає на галузі, які використовують рідкісні землі.

Для Сі це означає важелі впливу, і він готовий ними скористатися. Минулого року Трамп відмовився від надзвичайно високих мит на китайські товари, щоб відновити постачання рідкісних земель.

Про те, наскільки Америка залежить від цих ресурсів, свідчить той факт, що в якийсь момент компанії "Форд" довелося тимчасово зупинити виробництво через вичерпання запасів, нагадує Bloomberg.

Після торішнього шоку Трамп розгорнув кампанію на багатьох фронтах, щоб позбавити США залежності від Китаю в питанні рідкісних земель. За даними Bloomberg Intelligence, цього року у всьому світі в шахти, переробні підприємства та заводи інвестують близько 10 мільярдів доларів державних коштів.

Зокрема завод з переробки рідкісних земель за межами Китаю. У куточку величезного промислового комплексу в Малайзії компанія Lynas Rare Earths нарощує виробництво дуже цінних "важких" рідкісних земель, які були зброєю Сі Цзіньпіна у минулорічній торговельній війні.

На цьому підприємстві руда з Австралії проходить хімічний процес, який називається сепарацією.

"Це дорогий, складний і ризикований процес, на вдосконалення та масштабування якого йдуть роки, і грізна армія китайських металургів та хіміків витратила десятиліття на те, щоб опанувати це мистецтво", – говориться у публікації..

"Справжнє послаблення впливу Китаю, ймовірно, стане помітним лише на початку наступного десятиліття", – пише агенство.

Навіть за найоптимістичнішими прогнозами Китай і в 2030 році залишатиметься домінуючою силою на ринку рідкісних земель, що залишає Трампу мало простору для маневру у відносинах з Пекіном до кінця його президентського терміну.

"Це змушує Трампа вести себе з Китаєм по-доброму перед наступною зустріччю з Сі. Вона, ймовірно, відбудеться у Білому домі у вересні — якраз перед закінченням терміну дії торговельного перемир'я, зазначає агентство", – зазначає Bloomberg.

Ця угода передбачала річну відстрочку реалізації планів Пекіна щодо ще більшого посилення тиску. Що викликає занепокоєння у США, Китай натякнув, що може запровадити експортний контроль на торгівлю рідкісними землями навіть за межами своїх кордонів.

Це серйозна загроза, яка буде нависати над відносинами між США та Китаєм протягом найближчих кількох місяців — і не тільки, говориться у публікації.

Читайте також: Козирна карта Сі. Чому Пекін домінує на ринку "рідкоземів" і як це хоче змінити Захід

Нагадаємо:

Після дводенного саміту в Пекіні між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном Китай заявив, що домовився зі США про зниження мит на деякі товари з метою стимулювання двосторонньої торгівлі.

Раніше повідомлялося, що ЄС розробляє новий план з метою зменшення залежності від китайських критично важливих сировинних матеріалів, заявила в суботу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, критикуючи Пекін за розширення обмежень на експорт рідкісних земель.

Раніше повідомлялося, що Японія та Сполучені Штати спільно вивчатимуть можливість розробки родовищ рідкісноземельних елементів у водах навколо острова Мінеміторі в Тихому океані.