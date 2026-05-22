Нафта подорожчала – бізнес не вірить у "прорив" у перемовинах США та Ірану

Ціни на нафту 22 травня зросли, оскільки трейдери сумніваються у перспективах прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Такі дані публікує Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,66 долара, або 1,6%, до 104,24 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate – на 1,11 долара, або 1,2%, до 97,46 долара за барель.

Між тим, агентство звертає увагу, що за тиждень ціна на нафту марки Brent знизилася на 4,6%, а на WTI – на 7,6%.

Reuters пише, посилаючись на високопоставлене іранське джерело розповіло, що розбіжностей у переговорах між США та Іраном поменшало.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про "деякі хороші ознаки" в переговорах, але країни все ще мають розбіжності щодо запасів урану Тегерана та контролю над Ормузькою протокою.

Ціни на нафту 21 травня зросли більш ніж на 1%, частково відігравши попередні втрати, оскільки інвестори стежили за мирними переговорами між США та Іраном, тоді як обмежена пропозиція й скорочення запасів у США надали ринку певну підтримку.

За день до того ціни на нафту знизилися приблизно на 1% порівняно із попереднім днем після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході завершиться дуже скоро.