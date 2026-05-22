Після 20-річної перерви Exxon вирішила повернутися до видобутку нафти у Венесуелі

Американська компанія Exxon Mobil веде перемовини з Венесуелою щодо отримання прав на видобуток нафти у країні, з якої вона пішла майже через два десятиліття тому.

Про це з посиланням на власні джерела пише The New York Times.

За даними співрозмовників видання, угоду можуть укласти та оголосити вже у травні. Вона передбачає укладення контрактів на видобуток нафти на шести родовищах у різних регіонах Венесуели.

Якщо домовленості буде досягнуто, це означатиме повернення Exxon до країни з одними з найбільших у світі запасів нафти після багаторічного конфлікту з владою Венесуели та міжнародних судових спорів.

У 2007 році тодішній президент Венесуели Уго Чавес націоналізував нафтові проєкти Exxon та інших іноземних компаній.

Exxon відмовилася від переговорів із владою, залишила країну та ініціювала міжнародні арбітражі.

За даними NYT, Каракас досі заборгував компанії близько $1 млрд компенсації, присудженої судами.

Ще у січні Exxon називала Венесуелу "непридатною для інвестицій" і що повторний вхід на ринок вимагатиме "дуже значних змін", враховуючи дві попередні конфіскації активів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія "хоче бути занадто хитрою", і пригрозив не пустити ExxonMobil у Венесуелу.

На появу "апетиту" у Exxon до Венесуели могла вплинути війна в Ірані сприяла зростанню світових цін на нафту й газ та прагнення диверсифікувати джерела видобутку.

Крім того, головний конкурент Exxon – Chevron Corporation – минулого місяця оголосила про значне розширення найбільшого нафтового проєкту у Венесуелі.

Джерела NYT повідомляють, що представники Exxon у квітні вже відвідували Каракас для оцінки запропонованих родовищ, а тепер представники компанії активно працюють над можливістю масштабного повернення на ринок Венесуели.

