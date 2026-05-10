Більше половини американців незадоволені економічною політикою Трампа – FT
Як показує опитування, війна з Іраном та інфляція негативно впливають на рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа та погіршують перспективи республіканців на проміжних виборах.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з новим опитуванням FT, більше половини американських виборців незадоволені тим, як Дональд Трамп бореться з інфляцією та керує економікою.
Майже 58% — заявили, що "категорично" або "дещо" не схвалюють дії президента щодо інфляції та вартості життя.
Трохи більше 50% заявили, що не схвалюють дії президента щодо зайнятості та економіки, а більша частка — 55% — виборців зазначили, що мита Трампа завдали шкоди економіці США. Лише приблизно кожен четвертий виборець заявив, що торговельна політика президента США допомогла економіці.
Опитування показує, що введені Трампом мита та війна з Іраном погіршують перспективи його партії на проміжних виборах.
Загальнонаціональне опитування, проведене минулого тижня дослідницькою компанією Focaldata, показало, що інфляція та вартість життя є найгострішими проблемами для виборців напередодні проміжних виборів у листопаді, коли буде вирішуватися питання про контроль над обома палатами Конгресу.
Торговельний суд США визнав тимчасове глобальне мито у 10%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом у лютому, нелегальним, але скасував його лише частково.