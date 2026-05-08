США вдарили ще по двох суднах під іранським прапором

США завдали удару поблизу Ормузької протоки по двох суднах під іранським прапором, які, за твердженням Вашингтона, порушували американську морську блокаду.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Центральне командування США, яке відповідає за американські військові операції на Близькому Сході, заявило, що "вивело з ладу" два порожні нафтові танкери, які намагалися зайти в іранський порт у затоці Оман.

За версією американської сторони, винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS George H.W. Bush випустив високоточні боєприпаси по димових трубах обох танкерів, не дозволивши їм увійти до Ірану.

Reuters також повідомляло, що напередодні США вже заявляли про виведення з ладу ще одного іранського судна, а CENTCOM тепер стверджує, що всі три судна більше не прямують до Ірану.

Нагадаємо:

Ціни на нафту відновили підйом у п'ятницю на тлі нової ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка поставила під загрозу перемир'я США та Ірану, а також послабила сподівання на швидке відкриття Ормузької протоки.