Нафта відреагувала на новий обмін ударами США та Ірану

Ціни на нафту в п'ятницю підскочили після нового обміну ударами між США та Іраном, але згодом частково відіграли зростання, оскільки трейдери нервово оцінювали майбутнє перемир'я і судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднімалися максимально на 3% і торгувалися на рівні 101,47 долара за барель — на 1,41 долара, або 1,41% вище. Американська West Texas Intermediate коштувала 95,71 долара за барель, додавши 90 центів, або 0,95%.

Втім, обидва контракти все ще йшли до тижневого падіння більш ніж на 6%.

"Ми й далі граємо в гру заголовків", — сказав старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн. "Рух суден у Перській затоці відбувається настільки нормально, наскільки це зараз можливо. Ми фактично працюємо по краях".

У Перській затоці зійшлися американські та іранські сили, а ОАЕ знову зазнали атаки, тоді як Вашингтон чекав відповіді Тегерана на свою пропозицію завершити конфлікт, який почався 28 лютого із спільних авіаударів США та Ізраїлю по Ірану.

Пізніше президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що перемир'я все ще чинне, і спробував применшити значення цього обміну ударами.

США завдали удару поблизу Ормузької протоки по двох суднах під іранським прапором, які, за твердженням Вашингтона, порушували американську морську блокаду.