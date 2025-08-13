Кабмин ищет инвесторов для разработки двух нефтегазовых участков на Западе Украины

Кабинет министров планирует объявить новый конкурс для инвесторов на заключение соглашений о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах двух нефтегазовых участков в Украине - Свичанского и Межигорского.

Об этом свидетельствуют проекты постановлений Кабинета министров, которые есть в распоряжении ЭП.

Документы разработаны с целью создать условия для привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов на этих участках.

Также - чтобы привести условия конкурсов на заключение инвестиционных соглашений с требованиями закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в части прав выкупа продукции партнером от США.

В частности, изменения предусматривают, что партнер из США получает право в первую очередь выкупить добытую продукцию (например, нефть или газ) на условиях, определенных в договоре.

Предусмотрено также, что предыдущие два постановления Кабмина от 08.04.2025 о проведении конкурсов по Свичанскому и Межигорскому нефтегазовым участкам утратят силу.

Оба объекта находятся в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Свичанский участок расположен в пределах Стрыйского и Самборского районов Львовской области, Верховинского, Калушского, Ивано-Франковского, Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Вижницкого района Черновицкой области.

Межигорский участок расположен в пределах Стрыйского, Самборского, Львовского, Яворивского и Шептицкого районов Львовской области, Калушского, Ивано-Франковского, Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Вижницкого района Черновицкой области.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в 2023 году по заключению соглашений о разделе продукции в пределах участков Свичанская и Межигорская обращалось АО "Укргаздобыча".

Напомним:

30 апреля 2025 года правительства Украины и США заключили соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.

4 июня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по реализации соглашения с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.