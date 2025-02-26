ДТЭК Ахметова готовится к новым сделкам на поставку сжиженного газа - Bloomberg

Крупнейшая частная энергокомпания Украины, ДТЭК, намерена заключить соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) в течение ближайших двух месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам генерального директора компании Максима Тимченко сейчас трейдинговое подразделение компании ведет переговоры с несколькими поставщиками, в частности с компаниями из США, о заключении двухлетнего контракта.

По его словам, компания также обсуждает соглашения на 10-20 лет с поставщиками, среди которых есть ближневосточные производители. Тимченко отказался назвать ни одного контрагента, сказав, что некоторые переговоры все еще находятся на ранних стадиях.

Сообщается, что ДТЭК планирует импортировать один груз СПГ в месяц, что станет важным достижением для компании, которая является новичком на этом рынке.

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Напомним:

11 февраля во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи "ДТЭК" на Полтавщине.

Энергохолдинг ДТЭК 27 декабря принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из США после того, как судно с ним пришвартовалось в Греции.

ДТЭК планирует увеличить мощность Тилигульской ветроэлектростанции со 114 до 500 МВт: компания привлекла для этого 450 млн евро собственных и кредитных средств.