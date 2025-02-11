"ДТЕК" повідомив про атаку на в об'єкт газовидобутку: він не працює

11 лютого під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку "ДТЕК" на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", - повідомила компанія.

Нагадаємо:

Внаслідок чергової масованої атаки на обʼєкти енергетики пошкоджень також зазнали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Зокрема, у Полтавській ОВА проінформували, що дев’ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газу через ракетний удар РФ. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.