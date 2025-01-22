ДТЕК залучив сотні мільйонів євро інвестицій на добудову Тилігульської ВЕС

ДТЕК планує збільшити потужність Тилігульської вітроелектростанції зі 114 до 500 МВт: компанія залучила для цього 450 млн євро власних і кредитних коштів.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Зазначається, що за планом збільшення потужності електростанції, кількість турбін вітропарку зросте з 19 до 83. 64 турбіни планують закупити у компанії Vestas. Потужність станції збільшиться в чотири рази - зі 114 до 500 МВт.

Згідно з умовами угоди, банки нададуть 370 мільйонів євро кредитних коштів під гарантії Експортно-інвестиційного фонду Данії - більша частина з яких буде використана для фінансування турбін Vestas. Решту вартості проєкту ДТЕК профінансує власними коштами.

Зазначається, що вже прокладені кабельні мережі та фундамент. Компанія планує завершити будівництво до кінця 2026 року.

ДТЕК прогнозує, що на повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії на рік, що дорівнює забезпеченню електроенергією 900 тисяч домогосподарств.

Нагадаємо:

Компанія ДТЕК планує у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції.

ДТЕК веде підготовчі роботи до другої черги будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що знаходиться у Миколаївській області за 100 кілометрів від лінії фронту.