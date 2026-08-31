Ворог атакував шахту ДТЕК: поранено працівника

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, один з працівників отримав поранення, його доправили до лікарні.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області", – говориться у повідомленні.

Внаслідок удару працівник підприємства отримав поранення, розповіли у компанії.

"На місці йому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан нашого колеги стабільний", – говориться у повідомленні.

У компанії нагадали, що 17 серпня ворожі безпілотники масовано атакували територію шахти ДТЕК Дніпропетровщин, тоді один працівник загинув, а ще один отримав поранення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.

17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

У липні РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.