ДТЕК розповів про стан енергетики на Одещині після атаки РФ

Після російської атаки на енергооб'єкти Одещини енергетики заживили всі родини, однак аварійні роботи тривають.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"У ніч на 2 вересня ворог пошкодив ключові магістральні енергооб'єкти Одещини. Енергетики вже заживили всі родини, однак аварійні роботи тривають", – говориться у повідомленні.

Через значні пошкодження енергообладнання поки не може передавати необхідний обсяг електроенергії, тому в регіоні тимчасово діють аварійні відключення, попередили у компанії.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та скоротити тривалість відключень", – говориться у повідомленні.

Енергетики всієї Одещини працюють 24/7, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, додали у ДТЕК.

Нагадаємо:

Внаслідок ударів РФ по енергетиці на ранок 3 вересня фіксувалися знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях, а на Одещині тимчасово діють мережеві обмеження.