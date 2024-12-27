ДТЕК отримав першу партію американського зрідженого газу в 100 млн кубометрів

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

"Партія приблизно 100 млн куб. газу або 1 ТВт*год енергії на борту Gaslog Savannah прибула на ЗПГ-термінал Ревітуса в п'ятницю вранці. D.Trading, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж. Працюючи разом із грецькими та іншими партнерами, ЗПГ (зріджений природний газ) буде регазифікований і передаватиметься через газові мережі Європейського Союзу та України", - йдеться у повідомленні.

Постачання відбудеться за кілька днів до того, як Україна припинить дію угоди про транзит російського газу до Європейського Союзу через свою територію, наголошує ДТЕК.

D.Trading очікує, що п'ятничний вантаж буде першим із низки таких постачань зі США і прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи та Балтію.

"Прибуття цієї поставки СПГ є чітким сигналом рішучості ДТЕК сприяти зміцненню енергобезпеки України та Європи. Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, а й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергосистему", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко:

D.Trading пояснив, що везе свій перший вантаж через Грецію у зв'язку з обмеженнями на транзит СПГ Чорним морем і безпосередньо до України, пов'язаними з війною. Замість цього компанія використовувати регазифікаційні термінали, такі як Ревітуса, разом із транскордонними трубопроводами, такими як ініціатива "Вертикальний коридор", за допомогою якої відбувається транспортування газу між Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Україною.

Нагадаємо:

В червні 2024 року повідомлялося, що американський виробник LNG Venture Global і D.Trading уклали угоду на його поставку до України і Східної Європи.