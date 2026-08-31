Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині

Росіяни системно атакують енергетику на Дніпропетровщині: впродовж останніх днів вони тричі атакували об'єкти ДТЕК, наразі без електрики залишаються 30 тисяч родин.

Про це повідомляють у компанії ДТЕК.

"Впродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання", – зазначили у компанії.

Загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак. Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, один з працівників отримав поранення, його доправили до лікарні.

Раніше Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.