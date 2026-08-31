Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині
Росіяни системно атакують енергетику на Дніпропетровщині: впродовж останніх днів вони тричі атакували об'єкти ДТЕК, наразі без електрики залишаються 30 тисяч родин.
Про це повідомляють у компанії ДТЕК.
"Впродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання", – зазначили у компанії.
Загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак. Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики, говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.
Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, один з працівників отримав поранення, його доправили до лікарні.
Раніше Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.