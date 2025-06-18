Директор "А-95" пояснив, чому скасували штрафи за відсутність на АЗС спиртового бензину

Скасування штрафів за невиконання норми щодо обов’язкового додавання біоетанолу в бензини пов’язане з сезонним зростанням споживання ресурсу.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише enkorr.

"Ми увійшли в сезон підвищеного споживання, попит росте. Тим часом європейські виробники бензину — наші постачальники — задовольнити цей попит не можуть. Бо бензин Е5 не стандартний для Європи, де споживають Е10. Вихід один — тимчасово повернутись до Е0", — пояснив Куюн.

За його словами, уряд був проінформований про ситуацію й разом з ринком знайшов компроміс: штрафи скасували, але сам закон про біобензин залишається чинним.

"Потрібні обсяги пального вже законтрактовані, дефіциту не буде", — запевняє очільник "А-95".

Куюн додав, що процес розвитку біопального триває — деякі компанії вже проєктують потужності для змішування бензину зі спиртом в Україні.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада відтермінувала штрафи, передбачені для мереж АЗС за недодавання 5% біоетанолу у паливо, до кінця року. Покарання повернуть з 1 січня 2026 року.

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Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.

У травні суттєво зріс імпорт преміум-пального, в який не треба додавати спирт. Одна з причин - частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий (А-98/100).



