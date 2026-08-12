Через удари на півдні збільшується "паливне навантаження" на кордони – експерт

Атакуючи паливну інфраструктуру та порти на півдні України, росіяни зменшують канали постачання пального та збільшують тиск на кордони, через які збільшується імпорт пального.

Про це у Facebook написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Ворог поступово відрізає нам Південь. Це потрійний удар: зменшення каналів постачання пального, збільшення споживання від переорієнтації "морського" експорту на "колеса", збільшення навантаження та зменшення пропускної здатності кордону для імпорту пального", – зазначив він.

"При плануванні стратегії нафтопродуктозабезпечення на найближчі місяці про Південь краще забувати (якщо там щось працюватиме, це буде приємним бонусом)", – написав експерт.

За його словами, система стає менш диверсифікованою і "з відповідними ризиками – від військових до польських фермерів".

"Нам потрібні запаси. І не просто запаси, а децентралізовані", – каже директор "Консалтингової групи А-95".

За його словами, через питання безпеки галузь проти того, щоб робили запаси нафтопродуктів у своїх сховищах.

"Я не знаю жодної вцілілої нафтобази на Лівобережжі. В цілому по країні, гадаю, немає стаціонарної нафтобази, куди з початку війни не прилітало", – пише Куюн.

При цьому Росія атакує не лише нафтобази, а й АЗС із бензовозами, і якщо в роздрібних мереж є хоча б часткове зберігання в підземних резервуарах на АЗС, то в оптовиків немає, зазначає він.

"Вихід один — зберігання у підземних сховищах. Начебто таку роботу вже веде і держава, і приватні гравці. Хоча будівництво такої інфраструктури щонайменше вдвічі дорожче за наземні резервуари", – каже Куюн.

Він також зазначає, що наразі "немає державної підтримки хоча б на рівні лібералізації та пришвидшення погодження проєктної документації, не кажучи вже про пільгове кредитування й інші стимули".

За його словами, потрібна саме децентралізація. "Якщо кожен імпортер побудує свої невеликі сховища на 3-4-5-10 тис. кубометрів, це вже буде набагато більш стійка конструкція. Але у будь-якому разі треба розуміти, що швидко це не буде, півтора-два роки, якщо почати сьогодні", – наголошує він.

Також експерт говорить про необхідність створення запасів у громадян, муніципальних установ та державних організацій, приватних компаній. На його думку, розпорошений запас серед споживачів дасть змогу запобігти ажіотажу та надмірному миттєвому навантаженню на систему постачання у разі кризової ситуації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія знищила в Україні понад 200 АЗС.

Раніше повідомлялося, що мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне – цього разу дизель подорожчав на 0,54-2,00 грн/л. Хвиля зростання цін на пальне в Україні почалася 17 липня.