Українці не довіряють "спиртовому" бензину: імпорт преміум-пального б'є рекорд

У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. т ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту — від польського виробника Warter Fuels.

На другому і третьому місцях — Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тис. т. друга — на 21%, до 0,57 тис. т, з PKN Orlen.

Кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.

Щодо виробників, то основними залишаються PCK Schwedt (ресурс для UPG) і Orlen S.A. (Польща, Литва), які відвантажили 1,35 тис. т (+83% до обсягів квітня) і 1,33 тис. т (+80%) відповідно.

Як пише видання, збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.

Разом з тим ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.

Через ажіотаж високооктановий бензин закінчився навіть на АЗК найбільшого імпортера цього пального – UPG. Фіксував зростання продажів А-100 і Socar.

Враховуючи такий тренд, з травня низка мереж, а саме ОККО, "Укрнафта", VostokGaz, розпочали реалізацію бензину А-98/100.

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Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.