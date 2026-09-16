Нардепи вирішили не підвищувати штрафи за перевищення швидкості

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №15348, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості.

Це відбулося на засіданні парламенту в середу.

За підтримку законопроєкту в першому читанні проголосували 225 депутатів: не вистачило одного голосу.

Законопроєкт пропонував доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою мали визначатися виключно порушення, пов'язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Ця стаття визначала таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів:

1) більш як на 20 км/год – штраф у 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн);

2) більш як на 40 км/год – штраф у 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2040 грн);

3) більш як на 60 км/год – штраф у 160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2720 грн);

4) більш як на 80 км/год – штраф у 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн);

5) Перевищення на понад 60 км/год особою, яка 5 або більше разів протягом року вже перевищувала швидкість на 60 км/год штраф у 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн).

Чинне законодавство передбачає штраф у 340 грн за перевищення на 20 км/год та 1700 грн за перевищення на 50 км/год. Тим паче, якщо сплатити штраф за перевищення на 20 км/год упродовж 10 днів, його сума становитиме лише 170 грн.

Рада також відхилила альтернативний законопроєкт №15348-1. За нього проголосували 198 депутатів.

Він мав підвищити відповідальності за низку повторних порушень правил дорожнього руху, керування без прав, скасувати "поріг безкарності" у 20 км/год та почати карати за перевищення швидкості на 10 км/год.

Крім того, за ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження, передбачалося додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати на 3-8 років, а також посилення відповідальності за повторні такі правопорушення.

"Прикро, що безпека на дорогах досі не на часі. Але ми не зупиняємося.", – прокоментував ексміністр внутрішніх справ та секретар Ради нацбезпеки та оборони Ігор Клименко.

Він повідомив, що влада продовжить працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров'я людей на дорогах.

Нагадаємо:

На початку червня в Солом'янському районі Києва автомобіль Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Внаслідок аварії загинули 4 людини, ще троє зазнали поранень.

За автомобілем Mercedes, який тоді потрапив у ДТП, було зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.

Після цього тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала низку заходів щодо посилення відповідальності водіїв на дорозі.

Також нардепи повідомляли, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.