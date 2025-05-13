Перехід АЗС на "спиртовий" бензин не вплинув на ціни: на низці заправок пальне здешевшало

Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.

Про це пише профільне видання Еnkorr.

Видання зазначає, що більшість паливних мереж не поспішала, спостерігаючи за поступовим зростанням цін на нафту, яка швидко повернулась до $66/бар. Тому замість зниження був використаний інший прийом – збільшення дисконтів. Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л).

На 1 грн/л знизила вартість бензину і дизпального "Укрнафта", до 52,99 грн/л на бензин і 51,99 грн/л на дизель.

"Нижче від "Укрнафти" пірнула UPG, знизивши на 50 коп./л цінник на "світлі" – 52,90 і 51,40 грн/л на бензин і ДП відповідно. Одночасно відрив від ОККО й WOG збільшився більше, ніж на 5 і 5,50 грн/л відповідно", - пише видання.

Точково на 1 грн/л здешевшав А-95 у мережах "БРСМ-Нафта", Motto, Marshal і Amic.

Щодо цін на автогаз, то цінники на ОККО і WOG, SOCAR збільшилися на майже 1-2 грн/л залежно від регіону - до майже 37 грн/л.

Читайте також: "Бензин в Україні почнуть змішувати зі спиртом. Що буде з цінами та чи нашкодить це авто?".

Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Автозаправні комплекси (АЗК) 1 травня зберегли ціну на пальне після введення нової норми.