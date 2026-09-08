Нацбанк покарав Укргазбанк та чотири небанківські фінустанови

Національний банк України у серпні покарав Укргазбанк та чотири небанківські фінустанови за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це інформує НБУ.

АБ "Укргазбанк" має сплатити штраф у розмірі 17,6 мільйона гривень за порушення вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Банк неналежно виконував обов'язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Ідеться також про неналежну перевірку клієнтів, невиконання обов'язку щодо посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин, а також несвоєчасне або неповне подання інформації на запити регулятора.

Також Нацбанк оштрафував ПАТ "СК "УСГ" на 30,77 млн грн за неналежне виконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Страховій компанії винесли письмове застереження за порушення порядку формування показників статистичної звітності з питань фінмоніторингу.

Також регулятор оштрафував ТОВ "Макс Кредит" (на 1,08 млн грн), ТОВ "ФК "Гоал" (391 тис. грн), а також ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" (255 тис. грн).

Зокрема, "Макс Кредит" не забезпечив належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, не здійснив належної перевірки клієнтів тощо.

ТОВ "ФК "Гоал" отримало штраф, зокрема, за "неналежне виконання установою обов'язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, оновлювати внутрішні документи".

Нагадаємо:

Національний банк у липні застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.