Росію накрила нова хвиля паливної кризи – ЗМІ

На початку серпня в Росію, судячи з повідомлень з регіонів, прийшла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробним заводам.

Про це пише видання "Медуза".

"Про черги на заправках розповідають мешканці різних областей — від півдня до Примор'я. Обмеження на відпуск пального в одні руки знову ввели в Оренбурзькій області та в Сочі", – говориться у повідомленні.

Крім того, сочинська адміністрація додатково попросила жителів і туристів не їздити на особистому транспорті. Розповідаємо, в яких регіонах ще спостерігаються проблеми з постачанням бензину.

Принаймні в 12 регіонах, як підрахувало видання "7×7", на заправках знову спостерігаються багатогодинні черги за паливом. Серед цих регіонів журналісти називають Краснодарський край, Воронезьку, Калузьку, Ростовську, Рязанську, Тамбовську, Тульську, Саратовську, Смоленську, Пензенську та Ульяновську області, а також Примор'я.

Повернулися й обмеження на відпуск бензину в одні руки, зазначає "Медуза".

В адміністрації Сочі 11 серпня заявили, що на АЗС в регіоні ввели ліміти "у зв'язку з логістичними порушеннями в постачанні". Крім того, місцевих жителів і туристів попросили "по можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті", щоб знизити навантаження на заправки.

В Оренбурзькій області про "складну ситуацію з паливом" повідомив губернатор Євгеній Солнцев. З 12 серпня на всіх заправках регіону також ввели ліміти (до 30 літрів бензину та до 60 літрів дизелю) і систему парних та непарних чисел.

Вона передбачає, що власники номерів з закінченням на парну цифру будуть заправлятися по парних днях, а інші — по непарних. Солнцев також пообіцяв залучити поліцейських "для координації обстановки на АЗС".

"Крім того, з регіонів надходять скарги на дефіцит бензину та закриття частини заправок — про це розповідають жителі Красноярського краю та Башкортостану. Також відзначається і зростання цін, про яке свідчать деякі непрямі ознаки — зокрема, в тих регіонах, які в останні дні відвідав Володимир Путін", – говориться у публікації.

У Красноярську за день до візиту Путіна на частині заправок краєвої мережі різко (на 24 рублі за літр) знизилися ціни на бензин.

У самій мережі АЗС зниження цін пов'язали з "тимчасовим поліпшенням логістики" і "постачанням додаткового обсягу пального безпосередньо з НПЗ". Однак одразу після від'їзду президента ціни повернулися на попередній рівень, пише видання.

Офіційно про нову хвилю кризи влада не повідомляла. Російський віцепрем'єр Олександр Новак, який курує паливну галузь, 11 серпня провів нараду щодо ситуації на внутрішньому ринку.

За його підсумками профільні відомства, регіональні влади та нафтові компанії отримали доручення "продовжувати узгоджену роботу з постачання внутрішнього ринку паливом".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

У тимчасово окупованому Севастополі знову продаватимуть паливо за QR-кодами – система діятиме, "допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень".

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

Згодом російський уряд заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку завдяки забороні експорту нафтопродуктів та переходу до імпорту палива, але у низці регіонів все одно напружена ситуація.