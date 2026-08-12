До Росії прибула перша партія бензину з Індії – ЗМІ

Росія отримала першу партію бензину з Індії, яку відвантажив завод Nayara Energy, який частково належить компанії "Роснефть", найближчим часом мають надійти інші партії бензину з Індії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індійський бензин доставили з заводу Nayara Energy, що частково належить Роснєфті. Першу партіюбензину для Росії обсягом 42 тисяч тонн завантажили ще 18 червня на НПЗ у місті Вадінар на танкер Cyclone під прапором Росії.

6 липня пальне перевантажили танкер Garnet під прапором Оману в порту Дум'ят біля середземноморського узбережжя Єгипту. На початку серпня це судно прибуло до Росії, говориться у повідомленні.

Найближчим часом Росія отримає ще партії бензину з Індії: наприкінці липня в Дум'ят були зафіксовані два аналогічні перевантаження.

Росія почала імпортувати бензин з Індії після того, як унаслідок українських атак на нафтопереробні заводи у країні виник серйозний дефіцит пального на внутрішньому ринку, нагадує Bloomberg.

Поява індійського бензину в Росії є особливо примітною, оскільки свідчить про серйозність дисбалансу на ринку бензину та про те, наскільки скорочення роботи НПЗ змінює традиційні торговельні маршрути російських нафтопродуктів, зазначають аналітики.

Відтоді, як у липні минулого року Nayara потрапила під санкції Європейського Союзу, компанія покладається на так звані танкери так званого "тіньового флоту" та перевантажувальні операції для отримання своєї сирої нафти та експорту пального, пише Bloomberg.

Нафтопереробний завод потужністю 400 тисяч барелів на день у Вадинарі на західному узбережжі Індії також потребує розширення експортного ринку, оскільки ключовий покупець, Hindustan Petroleum Corp., нещодавно почав виробляти більше власного пального в регіоні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того, як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Росія імпортувала партію бензину A-92 обсягом близько 30 тис. тонн з Марокко. Танкер завантажився у марокканському порту Танжер у середині липня і доставив його до російського арктичного порту Мурманськ.

Також трейдери відправили майже 30 000 тонн очищеного пального, яке було завантажено до Росії з Південної Кореї наприкінці липня. Два танкера, завантажені пальним з резервуарів південнокрейського контейнерного порту Ульсан, вирушили на Далекий Схід Росії.