Директор "А-95" объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина

Отмена штрафов за невыполнение нормы по обязательному добавлению биоэтанола в бензины связана с сезонным ростом потребления ресурса.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет enkorr.

"Мы вошли в сезон повышенного потребления, спрос растет. Между тем европейские производители бензина - наши поставщики - удовлетворить этот спрос не могут. Потому что бензин Е5 не стандартный для Европы, где потребляют Е10. Выход один - временно вернуться к Е0", - пояснил Куюн.

По его словам, правительство было проинформировано о ситуации и вместе с рынком нашло компромисс: штрафы отменили, но сам закон о биобензине остается в силе.

"Нужные объемы топлива уже законтрактованы, дефицита не будет", - уверяет глава "А-95".

Куюн добавил, что процесс развития биотоплива продолжается - некоторые компании уже проектируют мощности для смешивания бензина со спиртом в Украине.

Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада отсрочила штрафы, предусмотренные для сетей АЗС за недодачу 5% биоэтанола в топливо, до конца года. Наказание вернут с 1 января 2026 года.

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Напомним:

С 1 мая все АЗС в Украине должны добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Переход украинских АЗС на бензин из-за обязательного добавления биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.

В мае существенно вырос импорт премиум-топлива, в который не надо добавлять спирт. Одна из причин - часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый (А-98/100).



