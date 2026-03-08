Зростання цін на бензин триватиме "лише кілька тижнів" – адміністрація Трампа
У неділю представники адміністрації Трампа захистили рішення про тимчасове скасування деяких санкцій на російську нафту і прогнозували, що різке підвищення цін на бензин, спричинене війною в Ірані, триватиме лише кілька тижнів.
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи в декількох телевізійних ток-шоу, міністр енергетики Кріс Райт і посол США в ООН Майк Уолтц заявили, що скасування санкцій, щоб дозволити Індії купувати російську нафту, полегшить тиск на світовий ринок.
"Це 30-денна пауза, яка дозволяє, що є цілком логічним, мільйонам барелів нафти, що знаходяться на суднах, потрапити на індійські нафтопереробні заводи", – сказав Уолц в ефірі програми NBC "Meet the Press".
Райт сказав в ефірі програми CNN "State of the Union", що відмова від санкцій може допомогти "подолати страх перед дефіцитом нафти, стримати стрибки цін і занепокоєння, які ми спостерігаємо на ринку".
Станом на п'ятницю середня ціна на звичайний бензин у країні становила 3,32 долара за галон, що на 11% вище, ніж тижнем раніше, і є найвищим показником з вересня 2024 року, згідно з даними автомобільної асоціації AAA.
Ціна на дизельне паливо становила 4,33 долара, що на 15% вище, ніж тижнем раніше, і є найвищим показником з листопада 2023 року.
"Ми вважаємо, що це невелика ціна за те, щоб повернутися до світу, де ціни на енергоносії повернулися до колишнього рівня", — сказав Райт в програмі "Fox News Sunday".
Немає дефіциту нафти або природного газу, сказав Райт, який стверджував, що підвищення цін базується на "страху і сприйнятті", що операція в Ірані буде тривалою.
"Але це не так", — сказав Райт, повторивши прогноз президента Дональда Трампа, що війна триватиме тижні, а не місяці.
У четвер в інтерв'ю Reuters Трамп передбачив, що ціни на бензин "дуже швидко впадуть", коли війна закінчиться.
Нагадаємо:
Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".
Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.
У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.
Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.
У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.
Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.