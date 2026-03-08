Українська правда
Зростання цін на бензин триватиме "лише кілька тижнів" – адміністрація Трампа

Володимир Тунік-Фриз — 8 березня, 18:16
Адміністрація Трампа захищає скасування санкцій проти нафти РФ
Фото: Getty Images

У неділю представники адміністрації Трампа захистили рішення про тимчасове скасування деяких санкцій на російську нафту і прогнозували, що різке підвищення цін на бензин, спричинене війною в Ірані, триватиме лише кілька тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в декількох телевізійних ток-шоу, міністр енергетики Кріс Райт і посол США в ООН Майк Уолтц заявили, що скасування санкцій, щоб дозволити Індії купувати російську нафту, полегшить тиск на світовий ринок.

"Це 30-денна пауза, яка дозволяє, що є цілком логічним, мільйонам барелів нафти, що знаходяться на суднах, потрапити на індійські нафтопереробні заводи", – сказав Уолц в ефірі програми NBC "Meet the Press".

Райт сказав в ефірі програми CNN "State of the Union", що відмова від санкцій може допомогти "подолати страх перед дефіцитом нафти, стримати стрибки цін і занепокоєння, які ми спостерігаємо на ринку".

Станом на п'ятницю середня ціна на звичайний бензин у країні становила 3,32 долара за галон, що на 11% вище, ніж тижнем раніше, і є найвищим показником з вересня 2024 року, згідно з даними автомобільної асоціації AAA.

Ціна на дизельне паливо становила 4,33 долара, що на 15% вище, ніж тижнем раніше, і є найвищим показником з листопада 2023 року.

"Ми вважаємо, що це невелика ціна за те, щоб повернутися до світу, де ціни на енергоносії повернулися до колишнього рівня", — сказав Райт в програмі "Fox News Sunday".

Немає дефіциту нафти або природного газу, сказав Райт, який стверджував, що підвищення цін базується на "страху і сприйнятті", що операція в Ірані буде тривалою.

"Але це не так", — сказав Райт, повторивши прогноз президента Дональда Трампа, що війна триватиме тижні, а не місяці.

У четвер в інтерв'ю Reuters Трамп передбачив, що ціни на бензин "дуже швидко впадуть", коли війна закінчиться.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

