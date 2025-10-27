Звільнені військові ще рік отримували зарплату: ДБР звинувачує начфіна

На Київщині повідомили про підозру начальнику фінслужби військової частини, який майже рік нараховував зарплату звільненим військовим.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили начальника фінансової служби військової частини на Київщині, який незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям", – говориться у повідомленні.

Через його дії держава втратила майже 500 тис. гривень, стверджують детективи. Такі висновки судово-економічної експертизи.

"Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки", – зазначено у повідомленні.

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, додали у ДБР.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань виявило, що посадовці Держприкордонслужби уклали низку договорів із приватною компанією за завищеними цінами. У вартість закупівель безпідставно включали ПДВ.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень. Він організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.