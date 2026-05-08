За 4 місяці ДБР викрило схеми, які завдали державі 7 мільярдів гривень збитків

За перші чотири місяці 2026 року працівники ДБР задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 7 млрд 125 млн гривень.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Сума виявленої неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти проваджень, перевищує 13 млн 816 тис. гривень.

Щоб відшкодувати збитки, слідчі арештували майно підозрюваних і обвинувачених на понад 494 млн грн. До державного бюджету вже повернуто понад 341 млн грн.

Серед резонансних прикладів роботи у сфері зловживань ДБР називає розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Також ДБР говорить про незаконне відчуження готелю у Вінниці (повідомлено про підозру 7 особам у межах кримінального провадження щодо діяльності посадовців ПрАТ "Укрпрофтур" та ПрАТ "Вінницятурист").

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області – він приховав майно на понад 30 мільйонів гривень.

На Житомирщині ДБР викрило оборудку з постачанням тепла до виправних колоній, через яку держава переплатила бізнесу майже чотири мільйона гривень.