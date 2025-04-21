Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Справу про постачання неякісних аптечок для ЗСУ скерували до суду: що загрожує фігурантам

Альона Кириченко — 21 квітня, 15:25
Справу про постачання неякісних аптечок для ЗСУ скерували до суду: що загрожує фігурантам
Getty Images

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня-вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки.

Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Відповідальні службові особи — начальник складу та начальник сховища — не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

За даними ДБР, через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, військових посадовців – у у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд наклав арешт на майно фігурантів справи задля забезпечення відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року підозри за фактом постачання неякісних військових аптечок на майже 60 млн отримали десять людей. 

ДБР держзакупівлі ЗСУ

ЗСУ

Справу про постачання неякісних аптечок для ЗСУ скерували до суду: що загрожує фігурантам
Чому фінансування ЗСУ з місцевих бюджетів досі не легалізоване?
Фінансування військових представників України за кордоном збільшать на мільярд

Останні новини