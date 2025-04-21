Справу про постачання неякісних аптечок для ЗСУ скерували до суду: що загрожує фігурантам

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня-вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки.

Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Відповідальні службові особи — начальник складу та начальник сховища — не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

За даними ДБР, через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, військових посадовців – у у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд наклав арешт на майно фігурантів справи задля забезпечення відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року підозри за фактом постачання неякісних військових аптечок на майже 60 млн отримали десять людей.