Збитки на мільярд: ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

За даними слідства, спільник бізнесмена організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

Обвинувальний акт передано до суду.

"Через те, що фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном, справа щодо нього була виділена в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії — Відні", - зазначають в ДБР.

У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол.

Нагадаємо:

Раніше Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн.

Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.